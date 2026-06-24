Kırklareli'nde ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Kırklareli'nde sarı ve yeşil tonlara bürünen ayçiçeği tarlaları, gün doğumu ve gün batımında sunduğu eşsiz manzarayla fotoğraf tutkunları ve ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:56 Güncelleme:
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Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kırklareli'nde, sarı ve yeşil tonlarında açan ayçiçekleri turizme katkı sağlıyor.
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Özellikle gün doğumu ve batımında sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları, vatandaşların ve bu anı kayda almak isteyen fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.
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Ufuk çizgisine kadar sarıya dönen tarlalarda deklanşör seslerine kuş cıvıltıları da eşlik ediyor.
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Kuştepe köyünde yaşayan fotoğraf tutkunu Gülşen Gürses, Trakya'nın zengin bitki örtüsünün bugünlerde sanatla buluştuğunu söyledi.
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Trakya topraklarının altın sarısına büründüğünü anlatan Gürses, "Tarlalarda fotoğraf çektiriyoruz. Çiçekleri ve polen toplayan arıları izliyoruz" diye konuştu.
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