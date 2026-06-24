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        Haberler Yaşam Kırklareli'nde ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

        Kırklareli'nde ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

        Kırklareli'nde sarı ve yeşil tonlara bürünen ayçiçeği tarlaları, gün doğumu ve gün batımında sunduğu eşsiz manzarayla fotoğraf tutkunları ve ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kırklareli'nde, sarı ve yeşil tonlarında açan ayçiçekleri turizme katkı sağlıyor.

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        Özellikle gün doğumu ve batımında sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları, vatandaşların ve bu anı kayda almak isteyen fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

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        Ufuk çizgisine kadar sarıya dönen tarlalarda deklanşör seslerine kuş cıvıltıları da eşlik ediyor.

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        Kuştepe köyünde yaşayan fotoğraf tutkunu Gülşen Gürses, Trakya'nın zengin bitki örtüsünün bugünlerde sanatla buluştuğunu söyledi.

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        Trakya topraklarının altın sarısına büründüğünü anlatan Gürses, "Tarlalarda fotoğraf çektiriyoruz. Çiçekleri ve polen toplayan arıları izliyoruz" diye konuştu.

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