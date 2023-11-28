Haberler Gündem Kış lastiği uygulaması zorunlu mu, cezası ne kadar? Hangi araçlarda kış lastiği zorunlu, hususi araçlarda zorunlu mu?

Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, takmama cezası ne kadar oldu? Havaların soğumaya başlamasıyla kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı sorgulaması hız kazandı. Kış aylarında trafik kazalarını azaltmak ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan kış lastiği zorunluluğu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi ve takmama cezası... Habertürk Giriş: 28.11.2023 - 11:44 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:44 facebook

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Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olan uygulamaya ilişkin olarak "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçlarda geçerli ve takmama cezası ne kadar?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte 2023 - 2024 kış lastiği zorunluluğu tarihi, takmanın zorunlu olduğu araçlar ve takmama cezası hakkında merak edilen detaylar...

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İSTANBUL'DA BAŞLADI! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Aralık-1 Nisan döneminde kış lastiği kullanmanın zorunlu olduğunu hatırlattı. İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ve sürelere ilişkin düzenlemelerin ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınmak suretiyle ilgili valiliklere bırakıldığını belirten Uraloğlu, bu kapsamda İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bugün başladığını anımsattı. Uraloğlu, "Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara bu yıl 2 bin 568 lira trafik idari para cezası uygulanacak ve sürücülere 10 ceza puanı verilecek." bilgisini paylaştı. TÜRKİYE GENELİNDE KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Araçlarda kış lastiği uygulaması her sene 1 Aralık tarihinde başlıyor. Söz konusu uygulama 1 Nisan'da son buluyor.