KIŞ SAATİ UYGULAMASI 2023: Türkiye'de saatler geri alındı mı? Kış saati bu sene Türkiye'de uygulanacak mı?

KIŞ SAATİ UYGULAMASI 2023: Türkiye'de saatler geri alındı mı? Kış saati bu sene Türkiye'de uygulanacak mı?

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Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. 2016'dan bu yana Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için yaz saati uygulaması sürüyor. Bu kapsamda, "Türkiye'de saatler geri alındı mı, alınacak mı ve kış saati uygulanacak mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 kış saati uygulamasına ilişkin merak edilen bilgiler...