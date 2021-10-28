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Kishu coin nedir? Kishu coin ne kadar, kaç TL?

Kripto para kishu coin ekonomi piyasalarının en çok aranılan coinlerinden biri olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kishu coin fiyat artışı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 'kishu coin kaç TL?' Sorusunun yanıtı...

Kishu coin nedir? Kishu coin ne kadar, kaç TL?

Son zamanların en popüler konularından biri olan kripto paralar ile ilgili her detay merak konusu olmaya devam edior. Peki, kishu coin nedir, nasıl alınır? Kripto para kishu coin kaç Dolar? İşte detaylar...

Kishu köpeğinin özelliği

Kishu bir Japon köpek ırkıdır. Eski orta büyüklükteki ırklardan türemiştir ve Kishu bölgesinin adını almıştır. Bu cins Hokkaido, Shikoku ve Kai Ken'e benzer. Japonlar başlangıçta bu köpek türünü yaban domuzu ve geyik avı için kullandılar. Shiba gibi, genellikle sessizdirler

ORTAYA ÇIKIŞI

Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıktı. 2013'te Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer, o dönem internetin en popüler tartışma konularından kripto paralar (coin) ile en popüler imgelerinden Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya attı. Palmer, Twitter paylaşımında "Dogecoin'e yatırım yapmak yeni büyük eğilim olacak" ifadelerini kullandı.

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