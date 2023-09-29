Kısmetse Olur: Aşkın Gücü oyuncuları: Erkek ve kadın Kısmetse Olur 2. sezon yarışmacıları
Kısmetse Olur yeni sezonu ile geri döndü. Bir döneme damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur yeni yarışmacılarıyla 2. sezona başladı. Programın izleyicileri için "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü oyuncuları kimler, 2. sezon yarışmacıları isimleri ne?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte, Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 2. sezon yarışmacıları ile yeni sezona başladı. YouTube üzerinden yayınlanan fenomen izdivaç programı Kısmetse Olur yeni yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 2. sezon oyuncuları kimler? İşte, kadın ve erkek Kısmetse Olur yeni yarışmacıları ile ilgili detaylar...
KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI KİMLER?
Kısmet Olur Kadın Yarışmacıları: Aynur, Beyzanur, Buse, Dilara, Hasret, Leyla, Rümeysa, Tatiana, Yeliz
Kısmet Olur Erkek Yarışmacıları: Batuhan Berke, Batuhan, Görkem, Mert, Murat, Oğuz, Oğuzhan, Onur, Ozan