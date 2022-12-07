Bir döneme damgasını vuran popüler yarışma programı Kısmetse Olur yeni yarışmacılarıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Öykü Serter'in sunuculuğunda yayınlanacak. İşte Kısmetse Olur yayın tarihi ve kanalı ile ilgili detaylar...