37 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün Levent'teydi. Bir klinikte yaklaşık üç saat kalan Tatlıtuğ, kendisine vitamin takviyesi yaptırdı. Gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenen oyuncu, parti hakkındaki sorulardan kaçabilmek için her yolu denedi.