'Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ve Kıvılcım yol ayrımına geldi

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam ekrana gelen bölümüne Ömer ve Kıvılcım’ın ayrılığı damga vurdu.

'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 6.97 izlenme oranı, 19.27 izlenme payı, Total grubunda 6.90 izlenme oranı, 18.70 izlenme payı, AB’de ise 6.50 izlenme oranı, 20.74 izlenme payına ulaştı.

REKLAM

136'NCI BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde Gökhan, kendisini affettirmek için Çimen’in okuluna giderek beklenmedik bir adım attı. Bu sırada Çimen’i görmeye Emir’in de okula gelmesiyle gerginlik tırmandı. Çimen’i Gökhan’la birlikte gören Emir’in, öfkesine hakim olamaması Çimen’i zor bir duruma soktu. Emir ve Gökhan arasındaki tartışmanın büyümesiyle okul yönetiminin radarına giren Çimen, disipline sevk edildi.

Emir ve Çimen arasında sular durulmadı;

Abdullah bebeğin konuşmaya başlamaması Nilay’ı endişeye sürükledi. Salkım’ın yönlendirdiği kişiye giden Nilay, oğlunun dilinin açılması için verilen tavsiyeyi uyguladı. Salkım ve Nilay’ın bu mücadelesi, bölümün çok konuşulan anlarına sahne oldu. Başak’a olan güveni sarsılan Fatih’in, Asaf’ın ağabeyi olduğuna inanmaması çifti ayrılığın eşiğine getirdi. Fatih, Asaf’ın gerçekten Başak’ın ağabeyi olduğunu öğrendiğinde ise büyük bir pişmanlık yaşadı. Fatih’in aşk dolu özür mesajına kayıtsız kalamayan Başak, gözyaşları içinde sevdiği adama geri dönmeye karar verdi.

REKLAM

Başak ve Fatih arasında buzlar eridi;

Bölümün final sahnesinde ise, Tuncay’ın teşekkür mahiyetinde Kıvılcım’a değerli bir hediye alması Ömer cephesinde hayal kırıklığına neden olurken; Kıvılcım’ın Tuncay’la akşam yemeğine çıkması Ömer’in sabrını taşıran son damla oldu. İlişkilerini zamana bırakan Kıvılcım’a, Ömer’in rest çekmesi geceye damga vurdu.

İşte geceye damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

“BİTSİN ARTIK BU İŞ”

Dizinin heyecan dolu yeni bölüm tanıtımında; Başak ve Fatih, fırtınalı günleri geride bırakarak barışıyor. Başak’ın köşke dönüşü Salkım tarafından hoş karşılanmıyor ve Fatih, Başak’la birlikte köşkten taşınma kararı alıyor. Ömer’in ilişkilerine nokta koyması ile sarsılan Kıvılcım üzüntü yaşarken Nursema ve İlhami arasında yaşananlar merak konusu oluyor. Tanıtımın finalinde ise Nilay’ın eline geçen zarf ile Elif için endişelenmesi yeni bölümde yaşanacak gelişmelerin habercisi oluyor.

'Kızılcık Şerbeti’nin 137'nci Bölüm Tanıtımı;

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' Cuma saat 20.00’de yeni bölümüyle SHOW TV’de!