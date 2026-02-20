Canlı
        Giriş: 20.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:16
        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak bölümüne şef Şükran Kaymak konuk olacak.

        Yayınlanacak yeni bölümde, büyük bir çadır kurdurarak iftar yemeği veren Ünal ailesi, bir araya gelerek Ramazan ayını karşılarken Asil’in dijital platformu Ramazan yayınlarına başlıyor. SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen programı “Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası”nın başarılı şefi Şükran Kaymak, Ramazan dolayısıyla dizide kendi kimliğiyle yer alıyor. Sevilen şef, senaryo gereği Asil’in dijital platformunda yemek programlarına başlayarak izleyiciyle buluşuyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'; bu akşam, saat 20.00’de SHOW TV’de.

