Kızılcık Şerbeti Ömer'in ikizi yaşıyor mu? Kızılcık Şerbeti Bekir gerçek mi?
SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz bölüm Ömer'in vefat eden kardeşi Bekir ile konuştuğu sahneler gündem olmuştu. Bugün yeni bölümü yayınlanacak olan dizi hakkında arama motorlarında en çok araştırılan: "Kızılcık Şerbeti Ömer'in ikizi yaşıyor mu? Kızılcık Şerbeti Bekir gerçek mi?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
Cuma akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine geçtiğimiz hafta Ömer'in vefat eden kardeşi Bekir ile olan konuşma sahneleri damga vurmuştu. Gündem olan: "Kızılcık Şerbeti Ömer’in ikizi yaşıyor mu? Kızılcık Şerbeti Bekir gerçek mi?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER'İN İKİZİ YAŞIYOR MU?
Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer, öldüğü bilinen ikizi Bekir konuşmaya başladı. Yeni bölüm fragmanında Metehan’ın “Baba kendi kendine mi konuşuyorsun?" demesi üzerine izleyiciler Bekir'in hayal olduğunu düşündü.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?
Kızılcık Şerbeti'nin 41. Bölümünde: Ömer’i kadın arkadaşıyla gören Kıvılcım bu durumdan çok etkilenmiştir. Ömer ise kafasındaki sorulara cevap arıyor, abisi ile dertleşiyordur.
Bebek Abdullah’ın hastalığı aileyi panik yapsa da bebeğin sarılık olduğu anlaşılacak ve Nilay bebeğiyle bir gün hastanede kalacaktır. Alev ve Rüzgar birlikteliğini kıskanan Helin onları ayırmak için bir kumpas kurmaya kalkacak ancak Rüzgar onun oyununu bozacaktır.
Kıvılcım onu arayarak okumak istediğini söyleyen bir kıza yardım etmek istediğinde en büyük desteği Rüzgar ve Ertuğrul’dan görecektir. Nursema’nın hastalığı ağırlaşacak, Umut ile hastaneye gittiklerinde durumu öğrenen Fatih yanlarında olacaktır. Ancak Fatih’in ortadan kaybolmasından işkillenen Doğa dayanamayıp onu takip edecek ve hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşacaktır.
Umutlar’ın sorunlarını konuşmak için buluşan Alev ve Abdullah’ı gören Mustafa durumdan şüphelenecek, Nilay ile bir oyun kurarak bu işin aslını öğrenmeye çalışacaksa da kendini berbat bir duruma düşürecektir.
BARIŞ KILIÇ KİMDİR?
Malatya doğumlu olan Barış Kılıç, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi’nde İngilizce MBA programını alarak yüksek lisansını yaptı. Amerika’da bir yıl eğitim gördükten sonra yurda dönen Kılıç, oyunculuk kariyerine Kadir İnanır’ın başrolünde oynadığı ''Bütün Çocuklarım'' dizisi ile başladı. Daha sonra “Adını Feriha Koydum” dizisi ile tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu “Güllerin Savaşı”, ''Yasak Elma'' gibi bir çok başarılı yapımda yer alarak, yurtiçi ve yurtdışında da seyircinin takdirini topladı. Barış Kılıç’ın yer aldığı “Güllerin Savaşı” adlı yapımın 55 ülkeye satılması ile dizi, Türkiye İhracat ikincisi oldu. Bu başarı, İhracatçılar Birliği’nden verilen ''En İyi Erkek Başrol Oyuncu'' ödülü ile taçlandırıldı.
Başarılı kariyer çizgisine 2014 yılında “Seni Seviyorum Adamım” adlı sinema filmini ekledi. 2022 yılında ise ''Evlilik Hakkında Herşey'' adlı dizide Gökçe Bahadır ile başrolü paylaştı.