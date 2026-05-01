SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım'n üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Gühan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Hasan Emre Avcı (Gökhan), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Berke Üsdiken (Doğan), Büşra Alnıtemiz (İlknur) ve Hamdi Alkan (Ulvi), Neslihan Yeldan (Sevtap), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin 135'inci bölümünde; İlhamilerin evinde çıkan yangın Asil'in müdahalesiyle can kaybı olmadan atlatılmış ancak ev kullanılamaz hale gelmiştir. İlhami ve Nursema birkaç gün hastanede kaldıktan sonra Abdullah evin müştemilatına gelirler. Emir, iş yerinde yükseldikçe Fatih'le arası iyice açılmaktadır. Çimen ve Başak bu durumdan rahatsız olup devreye girseler de başarılı olamazlar. Elif'in yakınlaşma çabalarından iyice rahatsız olan Tuncay onunla açık açık konuşmak zorunda kalır. Elif bu duruma çok bozulacaktır. Tuncay yapmak istediği bir yardım etkinliği için Asil ve Kıvılcım'dan yardım ister. İkisi de seve seve bu işe girişir. Oğlu Abdullah'ın konuşmamasını dert eden Nilay, bu konuda kendine akıl veren Salkım ile yakınlaşacaktır. Başak ve Fatih'in arası her ne kadar iyi görünse de Başak'ın, Cemo'nun babasının kimliğini açıklamaması Fatih için büyük problemdir. Bu problemi çözmek isteyen Fatih’in yolu, ikisi için de büyük bir çıkmaza dönüşecektir.

