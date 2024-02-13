Kızıldeniz'deki mercanlar görüntülendi

Dalış Eğitmeni Yalın Tolga Yılmaz, ekibi taşıyan teknede yaptığı açıklamada, Mısır'ın Türkiye'ye yakın olduğuna ve burada 12 ay dalış yapılabildiğine işaret ederek, "Türk dalıcılar için Kızıldeniz iyi bir seçenek" dedi.