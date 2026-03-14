        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Kızılyıldız: 79 - Fenerbahçe Beko: 73 (Fenerbahçe'nin Eurolegue'deki serisi sona erdi!) - Basketbol Haberleri

        Kızılyıldız: 79 - Fenerbahçe Beko: 73 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Kızılyıldız'a deplasmanda 79-73 kaybetti. Fenerbahçe'nin 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 00:25 Güncelleme:
        Fenerbahçe'nin Euroleague'deki serisi sona erdi!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague 31’inci hafta maçında Kızılyıldız’a konuk olduğu karşılaşmadan 79-73 mağlup ayrıldı.

        Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip ilk periyodun başlarında 10-2’lik bir seri yakaladı. Ardından Wade Baldwin ve Bonzie Colson’la etkili olan Fenerbahçe Beko rakibini yakalayıp öne geçti ve ilk çeyrekten 20-17 önde ayrıldı.

        Karşılıklı sayılarla başlayan 2’inci periyodun başında temsilcimiz farkı açmaya başlarken Kızılyıldız çeyrek bitimine 3.56 kala Moneke ile farkı 3 sayıya indirdi: 28-31. Ancak savunma sertliğini koruyan sarı-lacivertliler soyunma odasına 9 sayılık farkla 42-33 önde gitti.

        2’nci yarıya baskılı başlayan ve çeyreğin ilk 5 dakikasında farkı 1 sayıya kadar indiren ev sahibi takım son dakikalarda öne geçtiği 3’üncü periyodu 61-56 önde tamamladı.

        Karşılıklı sayılarla başlayan son periyodun bitimine 5.51 kala Tarık Biberoviç’in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya indiren Fenerbahçe son 5 dakikaya Jantunen’in basketiyle 63-63 berabere girdi. Bitime 4.35 kala yine Jantunen’in bulduğu basketle temsilcimiz maçta yeniden öne geçti: 63-65. Ancak bu dakikadan sonra kolay top kayıpları yapan ve bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe Beko maçtan 79-73 mağlup ayrıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
