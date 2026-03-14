Fenerbahçe Beko, EuroLeague 31’inci hafta maçında Kızılyıldız’a konuk olduğu karşılaşmadan 79-73 mağlup ayrıldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip ilk periyodun başlarında 10-2’lik bir seri yakaladı. Ardından Wade Baldwin ve Bonzie Colson’la etkili olan Fenerbahçe Beko rakibini yakalayıp öne geçti ve ilk çeyrekten 20-17 önde ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan 2’inci periyodun başında temsilcimiz farkı açmaya başlarken Kızılyıldız çeyrek bitimine 3.56 kala Moneke ile farkı 3 sayıya indirdi: 28-31. Ancak savunma sertliğini koruyan sarı-lacivertliler soyunma odasına 9 sayılık farkla 42-33 önde gitti.

2’nci yarıya baskılı başlayan ve çeyreğin ilk 5 dakikasında farkı 1 sayıya kadar indiren ev sahibi takım son dakikalarda öne geçtiği 3’üncü periyodu 61-56 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan son periyodun bitimine 5.51 kala Tarık Biberoviç’in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya indiren Fenerbahçe son 5 dakikaya Jantunen’in basketiyle 63-63 berabere girdi. Bitime 4.35 kala yine Jantunen’in bulduğu basketle temsilcimiz maçta yeniden öne geçti: 63-65. Ancak bu dakikadan sonra kolay top kayıpları yapan ve bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe Beko maçtan 79-73 mağlup ayrıldı.