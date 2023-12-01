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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Ligdeki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, bu akşam deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Son 4 maçında 3 galibiyet alarak çıkışa geçen lacivert beyazlılar, Kızılyıldız karşısında da galibiyet parolasıyla sahada yer alacak. İşte, Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçına dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 13:54 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:54
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        Kızılyıldız Anadolu Efes karşılaşması için artık nefesler tutulmuş durumda. THY EuroLeague'de son haftalarda başarılı bir grafik çizen ve yükselişe geçen temsilcimiz Anadolu Efes, Belgrad deplasmanında Kızılyıldız karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. İşte, ligde günün sonucu en çok merak edilen maçı olan Kızılyıldız Anadolu Efes maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatları...

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        KIZILYILDIZ ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

        THY EuroLeague'de 11. hafta maçı olan Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol karşılaşması bu akşam saat 22:00'da başlayacak.

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        KIZILYILDIZ ANADOLU MAÇI HANGİ KANALDA?

        Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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        ANADOLU EFES KADROSU

        Ante Zizic - 26 yaş

        Beaubois Rodrigue - 35 yaş

        Elijah Bryant - 28 yaş

        Erten Gazi - 26

        Darius Thompson - 28

        5

        Tyrique Jones - 26

        Ercan Osmani - 25

        Will Clyburn - 33

        Derek Willis - 28

        Burak Yildizli - 29

        Erkan Yilmaz - 25

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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