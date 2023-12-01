Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

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Kızılyıldız Anadolu Efes karşılaşması için artık nefesler tutulmuş durumda. THY EuroLeague'de son haftalarda başarılı bir grafik çizen ve yükselişe geçen temsilcimiz Anadolu Efes, Belgrad deplasmanında Kızılyıldız karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. İşte, ligde günün sonucu en çok merak edilen maçı olan Kızılyıldız Anadolu Efes maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatları...