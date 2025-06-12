'Kızlar Kodlar' 3 yılda 12 bin 731 öğrenciye ulaştı

Reeder ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Kızlar Kodlar” projesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam etti. Firmadan yapılan açıklamaya göre projenin üçüncü yılında, Konya, Sivas, Van, Trabzon ve Kocaeli illerinde düzenlenen online eğitimlerle 5857 öğrenci, yüz yüze atölyelerle 753 öğrenci uygulamalı STEAM - Maker tasarım, kodlama ve yapay zeka eğitimleriyle tanıştı.

2022 yılında başlayan “Kızlar Kodlar” projesi ile bugüne dek toplamda 15 ilden 135 okulda 12.731 öğrenci reelab.com.tr çevrimiçi eğitim portalı üzerinden bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerini bütünleşik olarak ele alan "STEAM" yaklaşımıyla ve MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan eğitimlerden faydalanıyor. Eğitimlerini ve sınavlarını başarıyla tamamlayan en başarılı 1661 öğrenci, uygulamalı yüz yüze atölyeler ile öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme ve ilk prototiplerini üretme imkânı buldu. Proje, öğrencilerin teknolojiye erişimini demokratikleştirirken, geleceğin yazılımcılarını, mühendislerini ve yaratıcı profesyonellerini desteklemeyi amaçlıyor.