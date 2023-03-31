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KKM faizi yüzde 23'e kadar çıktı, dövize tarihi yüksek faiz veriliyor

Kur Korumalı Mevduata (KKM) uygulanan faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından hem kur koruması hem faiz almak isteyenler için faiz yüzde 11.5'ten yüzde 23'e kadar fırladı. Bankalar ayrıca döviz mevduatlarını tarihte görülmemiş düzey olan yüzde 14'e normal Türk Lirası faiz oranlarını yüzde 31'e kadar çıkardı.

KKM faizi yüzde 23'e kadar çıktı, dövize tarihi yüksek faiz veriliyor

Dün gece Resmi Gazete’de yer alan karara göre bankaların KKH’lere uygulayacağı faiz oranı, Merkez bankasının belirlediği politika faizinden düşük olmayacak. Ayrıca daha önce belirlenen faiz üst sınırı da kaldırılacak. Böylelikle uygulanacak faizde üst sınırını KKH uygulayan banka belirleyecek. Kararın ardından harekete geçen bankalar faiz oranlarını iki kat yükseltti.

Kur Korumalı Mevduata (KKM) uygulanan faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından hem kur koruması hem faiz almak isteyenler için faiz yüzde 11.5'ten yüzde 23'e kadar fırladı. Kur Korumalı Mevduat hesapları Aralık 2021’de dövizde yaşanan rekor yükselişi durdurmak için uygulamaya başlandı. Bu uygulamada bankalar politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde faiz verebiliyorlardı.

DÖVİZE YÜZDE 14 REKOR FAİZ, TL FAİZİ YÜZDE 31

Bankalar ayrıca döviz mevduatlarını tarihte görülmemiş düzey olan yüzde 14'e normal Türk Lirası faiz oranlarını yüzde 31'e kadar çıkardı. Bankalar uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle uzun süre Türk Lirası faizi enflasyonun kat be kat altında yüzde 15 civarında tuttu. KKM'de de Merkez Bankası faizinin üstüne 3 puan sınırı vardı. Beklenen faizin düşük tutularak enflasyonu aşağı çekmekti. Enflasyon bir ara hem kurdaki stabilite hem de baz etkisiyle aşağı gelirken bir süre sonra baz etkisi bitip depremin verdiği devasa etki de hesaplanınca başını tekrar yukarı kaldırdı. Tasarruf sahibi (Mevduat) sahibi vatandaş enflasyona karşı parasını korumak için mevduat yerine ev, otomobil ve diğer malları alınca ekonomide ciddi anormallikler oluştu. Bunu gören ekonomi yönetimi önce yavaş yavaş TL mevduatın yükselmesine izin verdi ardından KKM ve döviz mevduatlarının.

ÖRTÜLÜ FAİZ ARTIRIMI

Merkez Bankası'nın bir yandan faiz indirimine devam etmesi, diğer yandan da bankalara uyguladığı üst sınırı kaldırması diğer yandan arka kapıdan faiz artışı anlamına da geliyor. KKM hesaplarında eğer vade sonunda kur fiyatı artmış olursa aradaki farkı Hazine ödüyor. 2022’de kurda yükseliş oldu ama öyle yüksek oynaklık halinde değil Merkez Bankasının kontrolünde bir artış gerçekleşti ve Hazine Ve Merkez Bankası'nın KKM’ye ödediği kur farkı da 181.5 milyar TL oldu. Döviz kurunun hareketlendiği ortamda yapılan bu hareket ise seçimden önce kuru frenleme adımı olarak yorumlanabilir.

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