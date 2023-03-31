Türk Lirası kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı.
KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak, üst sınırı banka belirleyecek. Kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Türk Lirası kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı.
KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak, üst sınırı banka belirleyecek. Kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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