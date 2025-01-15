Klasik müziğin genç yetenekleri İş Sanat’ta

İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserleri genç müzisyenlerimize destek olmayı ve onlara sahne deneyimi sunmayı sürdürüyor. 27 Ocak Pazartesi 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Yalçın Cherkashin (keman) ve Özgür Gözler (obua) birer resital verecek.

Ücretsiz olarak düzenlenen konserler için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.

YALÇIN CHERKASHIN, KEMAN

2007 yılında doğan Yalçın Cherkashin (keman), 6 yaşında piyano ve 10 yaşında keman eğitimi almaya başladı. 2021 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nın yetenek sınavlarını başarıyla tamamlayarak Lise 1 seviyesinde Doç. Nilay Sancar’ın keman sınıfına tam zamanlı öğrenci olarak kabul edildi.

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Genç sanatçı, eğitimi boyunca birçok prestijli ustalık sınıfına katılarak kendini geliştirme fırsatı buldu: Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nde Hagai Shaham, Marc Danel, Tanja Becker-Bender ve Pelin Halkacı Akın; Gümüşlük Akademi Festivali’nde Kristof Barati ve Erkin Onay; Cemal Reşit Rey Oda Müziği Festivali’nde Tedi Papavrami ve Andrej Beilow; Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi’nde Timoty Chooi ile çalışma fırsatı yakaladı.

Ayrıca Hande Küden, Valeriy Sokolov, Chavdar Parashkevov, Diego Masutti ve Rafael Munoz Torrero gibi önemli isimlerin ustalık sınıflarına katıldı. 2023-2024 eğitim yılında okulun solistlik sınavını kazanarak ilk orkestra eşliğinde konserini Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirdi.

Yalçın Cherkashin halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda Doç. Nilay Sancar’ın keman ve Nil Kocamangil’in oda müziği sınıfında eğitimini sürdürmektedir.

Cherkashin, 27 Ocak akşamı Poulenc’in Keman ve Piyano Sonatı ile Ravel’in rapsodisi "Çigan"ı seslendirecek.

ÖZGÜR GÖZLER, OBUA

27 Ocak akşamı sahnede olacak bir diğer genç sanatçı Özgür Gözler (obua), 2008 yılında doğdu. 2016 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin Reyhan Bedüz yönetimindeki Çocuk Korosu’na katılmaya hak kazandı ve çeşitli operalarda çocuk sanatçı olarak sahne aldı.

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2019 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Doç. David Tchumburidze’nin öğrencisi olarak obua eğitimine başladı. 2022 yılında International Global Art 2 yarışmasında üçüncülük, 2023 yılında ise “Virtuoso International” Music Yarışmasında dördüncülük ödülüne layık görüldü.