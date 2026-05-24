Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Knicks, Cavaliers karşısında seride 3-0 öne geçti!

        Knicks, Cavaliers karşısında seride 3-0 öne geçti!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 121-108 yenen New York Knicks seride 3-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 10:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Knicks seride 3-0 öne geçti!

        Rocket Arena'da oynanan müsabakada Knicks oyuncusu Jalen Brunson 30 sayıyla en skorer ismi oldu. Konuk ekipte Mikal Bridges 22, OG Anunoby 21 ve Landry Shamet de 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Cavaliers'da Evan Mobley 24, Donovan Mitchell 23 ve James Harden ise 19 sayıyla oynadı.

        Serinin dördüncü maçı, 26 Mayıs Salı günü aynı salonda oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!

        Eskişehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda hafif ticari aracın çarptığı 3 yayadan 71 yaşındaki Şerafettin Tüten hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        'Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı
        'Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?