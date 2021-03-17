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KOBİ'lere 'Ulak'lık etmek istiyor

Paket servis yapmak isteyen ya da halihazırda yapan, fakat kurye bulamayan işletmelere motosikletli kurye tedariki sağlayan yerli girişim Ulak APP, hizmet verdiği il sayısını 32, firma sayısını ise 50'ye çıkardığını açıkladı. Kurumsal taraftaki hedeflerinin KOBİ’ler olduğunu söyleyen Ulak Kurucusu Sabri Sami Toker, bugün cirolarının yüzde 90’dan fazlasını kurumlara verdikleri taşıma hizmet altyapısından geldiğini belirtti. Toker, İstanbul Avrupa, Anadolu yakası ve Bursa’da operasyon ve eğitim merkezlerinin olduğunu, hedeflerinin bu operasyonları Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep’e taşımak olduğunu belirterek, "2021 yılı sonunda bize ait 1000 motosiklet filosu ve 2 bin 500 kurye adetlerine ulaşarak 2022 yılına bu hedef adetler ile girmeyi planlıyoruz" dedi

KOBİ'lere 'Ulak'lık etmek istiyor
HABERTURK.COM

'Paket servis yapmak isteyen ya da halihazırda yapan, fakat kurye bulamayan işletmelere motosikletli kurye tedariki sağlayan yerli girişim Ulak, kurumsal kurye kiralamada hedef büyüttü.

Kurumsal taraftaki hedeflerinin KOBİ’ler olduğunu söyleyen Ulak Kurucusu Sabri Sami Toker, KOBİ’ler dışında holdinglere bağlı zincir restoranlardaki marka sayılarını artırmak istediklerini söyledi.

Bugün 50’den fazla kurumsal firmaya, 32 ilde hizmet verdiklerin söyleyen Toker, yazılım alt yapıları sayesinde kuryenin sahadaki tüm sürecini ekrandan yönetebildiklerini ve süreç nedeniyle müşterilerin UlakApp’i tercih ettiklerini söyledi.

İşlerini her daim startup ruhu ile yönettiklerini belirten Toker, ”Her an ulaşılabilir olmayı ön planda tutuyoruz. Yazılımımızı sadece App tarafında kullanmayıp geliştirdiğimiz API entegrasyon alt yapılarıyla kurumsal şirketlerle yaptığımız iş birlikleri sonucunda halihazırda şirketimizin değerini 10 milyon TL’ye çıkarmış durumdayız” dedi.

Ulak’a özel sertifikasyon ve eğitim sürecinden geçmiş, özenle seçilen sürücüler ve genç motosiklet filosu ile iş ortaklarına hizmet verdiklerini belirten Toker, “Bugün için henüz 32 ilde hizmet veriyoruz. Ancak, tüm Türkiye’de hizmet verebilme kabiliyetimiz var. Hedef kitlemiz arasında bankalar, finans kurumları, elektrik idareleri gibi sözleşme imzalatma ihtiyacı olan firmalarda var. Şu anda ciromuzun yüzde 90’dan fazlası kurumlara verdiğimiz taşıma hizmet altyapısından geliyor. İstanbul Avrupa, Anadolu yakası ve Bursa’da operasyon ve eğitim merkezlerimiz mevcut. Büyük restoran zincirleri ile yapacağımız iş birlikleri ilerledikçe Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep gibi büyük şehirlerde operasyon ve eğitim merkezi açılışları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021 yılı sonunda bize ait 1000 motosiklet filosu ve 2 bin 500 kurye adetlerine ulaşarak 2022 yılına bu hedef adetler ile girmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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