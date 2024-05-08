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        Haberler Ekonomi Borsa Koç Metalurji talep toplamaya başlıyor! Koç Metalurji halka arz detayları ile hisse fiyatı, lot dağıtımı, fon kullanımı - Borsa Haberleri

        Koç Metalurji talep toplama tarihleri netleşti! Koç Metalurji hisse fiyatı ve olası lot dağıtımı

        Koç Metalurji A.Ş. halka arz kapsamında 9 Mayıs'ta talep toplamaya başlıyor. BİST kodu olarak 'KOCMT' belirlenen firma 2,5 milyar TL halka arz büyüklüğü kapsamında 125 milyon lot dağıtacak. İşte, Koç Metalurji hisse fiyatı, lot dağıtımı, talep toplama tarihleri ve halka arz fon kullanım planı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 08:02 Güncelleme: 08.05.2024 - 08:02
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        Koç Metalurji halka arz detayları her geçen gün netleşiyor. Firma eşit dağıtım yöntemiyle 125 milyon lot dağıtacak. Halka arzdan gelen fonu ise ham madde yatırım ve yenilebilir enerji üzerine kullanacak. İşte,

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        KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.

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        KOÇ METALURJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Koç Metalurji, 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplamaya başlayacak.

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        KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?

        2.1 Milyon katılım - 42 Lot (861 TL)

        2.5 Milyon katılım - 35 Lot (717 TL)

        2.9 Milyon katılım - 31 Lot (635 TL)

        3.3 Milyon katılım - 27 Lot (553 TL)

        3.7 Milyon katılım - 24 Lot (492 TL)

        4.1 Milyon katılım - 22 Lot (451 TL)

        4.5 Milyon katılım - 20 Lot (410 TL)

        4.9 Milyon katılım - 18 Lot (369 TL)

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        KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firmanın henüz talep toplama süreci tamamlanmadı. Süreç tamamlandıktan sonra BİST'te işlem göreceği tarih de açıklanacak.

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        KOÇ METALURJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 35 Ham madde yatırımı.

        Yüzde 10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu.

        Yüzde 35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı.

        Yüzde 35 Ham made tedariki ve işletme sermayesi.

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