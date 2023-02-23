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Kocaeli deprem risk haritası ile Kocaeli'nde fay hattı geçen ilçeler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizde yıkıma neden oldu. Yaşanan deprem felaketinin ardından Kocaeli deprem risk haritası gündeme geldi. Türkiye'nin en riskli deprem bölgelerinden biri olan Kocaeli'nde fay hatlarının nereden geçtiği sorusu araştırması hız kazandı. İşte Kocaeli diri fay hattı haritası ile Kocaeli deprem bölgeleri...

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  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü yaşanan deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ilimizi etkileyen deprem binlerce can kaybına yol açtı. Meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımız yaşadıkları bölgelerin deprem riskini araştırmaya başladı. Kocaeli de aktif fay üzerinde yer alması sebebiyle deprem riski bulunan illerimizden biri konunumda. İşte Kocaeli deprem haritası ile riski ilçeler... 
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

    KOCAELİ FAY HATTI HARİTASI: KOCAELİ’NDEKİ DİRİ FAYLAR NEREDE?

    TDFH’na göre KAF kuzey kolu Sapanca Gölü batısından Kazakburun, Tepetarla ve Başiskele’ye uzanarak İzmit Körfezi’ne girer, buradan Gölcük kıyısından geçerek Marmara Denizi içerisine uzanır.

     
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

    17 Ağustos 1999 depremi fayın aktif ana kolu olan Gölcük-Sapanca arasında yüzey faylanması oluşturmuştur. İlin kuzey kesimlerinde yer alan KD-GB uzanımlı faylar ise olasılıkla diri olmayan, yani deprem üretmeyen faylardır.
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

    Kocaeli’nden geçen fay hatları AFAD tarafından paylaşılıyor. Buna göre; Kartepe, İzmit, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Darıca, Körfez, Derince, Dilovası, Çayırova ilçelerinde yoğun olarak fay hattı geçiyor.

    AFAD’ın haritasına göre Kandıra ilçesinden çok fay hattı görülmediği rastlandı.
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

    * Yukarıdaki haritada Türkiye Diri Fay Haritasına göre Kocaeli il merkezi ve yakınından geçen diri faylar. 17 Ağustos depreminde kırılmış olan (Şekil 3 e bakınız) fayların yeri oldukça detaylı olarak haritalanmıştır. Buna rağmen bazı fayların yerlerinin hassas olarak bilinmemesi nedeniyle tüm faylar 100 m kalınlığında şeritler olarak gösterilmişlerdir.
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçeleri diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır.

    Bu açıdan bakıldığında yapılacak çalışmaların sadece il merkezinde değil kent bütününde yapılmasının önemi ve aciliyeti kendisini açıkça göstermektedir.
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

     Kahramanmaraş depremlerinde görülen zemin sıvılaşması ile ilgili Marmara Bölgesi'nde dikkat çeken bir tespitte bulunuldu. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Metin Aşcı, Kocaeli il genelinde analiz yaptıklarını belirterek, "Kentte kıyı şeridi, denize bakan kısımlar sıvılaşma açısından en riskli alanlar. Dere yataklarının sıfıra yakın eğimde aktığı alanlar sıvılaşma riskinin olduğu alanları oluşturuyor. Burada inşa edilecek yapılarda tedbirlerin alınması gerekir" ifadelerini kullandı. 
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

    3 METRE DERİNLİĞİNE KADAR UZANIYOR

    Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Dr. Metin Aşcı, zemin sıvılaşması konusunda Kocaeli'de yapılan analizin detaylarını anlattı. Kentin farklı noktalarındaki incelemelerde İzmit Körfezi kıyısında bulunan noktalarda 0-3 metre derinliğinde sıvılaşmanın yoğun olarak gözlemlendiği görüldü.

    Zemin sıvılaşması hakkında bilgi veren Dr. Metin Aşcı, "Kahramanmaraş merkezli depremde birçok yerde sıvılaşmaya tanık olundu. Sıvılaşma kumlu zeminlerde görülen, yer altı suyunun da var olduğu yapılardan görülen ve depremle birlikte ortaya çıkan bir durum. Kumların tanelerinin birbirlerine artık ettikleri temasın deprem sırasında yok olması sonucunda sıvılaşma meydana gelir. Ülkemizde hemen hemen her depremde gözlemlemekteyiz. Daha çok dere yataklarının olduğu ve deniz kıyılarının olduğu yerlerde tespit ediyoruz" dedi.
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

     "KIYI ŞERİDİNE BAĞLI BİR RİSK MEVCUT"

    Kıyı bölgelerinde zemin sıvılaşmasının yoğun görüldüğünü anlatan Dr. Aşcı, "Bizim de yaklaşık 3 yıllık bir projemiz vardı, Kocaeli'de yürüttüğümüz. İzmit kıyı alanlarının sıvılaşma analizlerini yaptık. Kocaeli'de kıyı şeridi, denize bakan kısımlar sıvılaşma açısından en riskli alanlar. Dere yataklarının sıfıra yakın eğimde aktığı alanlar sıvılaşma riskinin olduğu alanları oluşturuyor. Kocaeli'de güneye ve kuzeye doğru gittikçe yükselti çok hızlı artıyor. Dolayısıyla oralarda öyle bir risk yok, tamamen kıyı şeridine bağlı bir risk mevcut" diye konuştu.
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

     "BİNALARLA İLGİLİ BİR UZMANLA GÖRÜŞMEMİZ GEREKİR"

    Zemin sıvılaşmasının yoğun olduğu bölgelerde inşa edilecek binaların çeşitli yöntemlerin dikkate alınarak yapılması gerektiğini anlatan Aşcı, sözlerine şöyle devam etti:

    "Bu bölge 1999 depremini geçirdiği için sıvılaşmanın yoğun olduğu yerler belli. 1999 depreminden sonra inşa edilen yapıları kontrol etmek istersek binamızla ilgili bir uzmanla görüşmemiz gerekir. Bu bölgede inşa edilen yapılarda yere kazık çakma gibi, sıvılaşmış olan bölgeleri sertleştirmek gibi tedbirler alınması gerekir. İster temel tipi seçimi veya genişliği gibi konular ne olursa olsun sıvılaşma varsa onun önüne geçmek mümkün değil."
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

     * AFAD Kocaeli Deprem Tehlike Haritası

    KOCAELİ DEPREM TARİHİ

    Kocaeli yerleşim alanının önemli bir bölümü zayıf alüvyon zemin birimleri üzerinde oturmaktadır.

    Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütülerek binalara iletilir. Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum yeni bir deprem olduğu takdirde Kocaeli’nin çoğu kesiminin kaya üzerinde yer alan illerden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına geliyor. 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri Kocaeli’nde büyük hasar yaratmıştır. Bunun ana nedeni olarak da depremin büyüklüğünün yanı sıra düşük yapı kalitesi ve zemin büyütmesi gösterilmiştir.
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

     * Yukarıdaki haritada TDFH na göre Kocaeli ve çevresindeki diri faylar (kırmızı ve mor renkli kalın çizgiler diri fayları, gri noktalı alanlar alüvyon zeminleri işaret etmektedir, Emre vd., 2013 ten alınmıştır)

    Marmara Bölgesi’nde yer alan Kocaeli İli, jeolojik açıdan KAF’nın kollarını oluşturan doğrultu atımlı fayların yoğun olduğu bir coğrafyada yer alır. Gerek Kocaeli gerekse komşusu olan iller tarihsel (1900 öncesi) ve aletsel (1900 sonrası) dönemlerde yıkıcı depremler ile sarsılmış ve önemli hasara uğramışlardır. Jeolojide bir temel kural vardır: Bir yer geçmişte depremlerden etkilenmiş ise gelecekte de etkilenecektir.

     
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

    Kocaeli, fay hatları haritasında görüldüğü gibi ülkemizin ve Dünya’nın en önemli faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı’nın en aktif kolu olan Kuzey kolu üzerinde oturmaktadır. 
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

    Bu nedenle il içerisinde meydana gelen ya da ili etkilemiş olan depremlerin çoğu 6’dan büyüktür. Bu nedenle gerek tarihsel (1900 öncesi), gerekse aletsel (1900 sonrası) dönemlerde il içerisi ve il merkezine yakın alanlarda yüzey faylanması yaratacak depremler olmuştur. Tarihsel depremler cihazlar vasıtası ile kaydedilmediğinden bu depremlerin yerleri ancak tarihi kayıtlardan ve hasar dağılımına bakılarak ve kesin olmayan bir biçimde tahmin edilmektedir.
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

     Tarihi belgelere göre Kocaeli ve çevresini etkileyen başlıca önemli depremler arasında en önemlileri olarak MS 69, 325, 358, 362, 488, 526, 530, 553, 554, 557, 715, 740, 989, 1419, 1509, 1530, 1567, 1719, 1764, 1766, 1866, 1878 ve 1894 depremleri sayılabilir. Bunların bir kısmı ilin farklı kesimlerini, bir kısmı ise doğrudan il merkezini etkilemiştir. Örneğin 358 Büyük Depremi tsunami de oluşturmuş ve kayıtlara göre şehrin adeta ortadan kalkmasına neden olmuştur.
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

    Aletsel dönemde Kocaeli bölgesinde meydana gelen en yıkıcı deprem olan 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Depremi, tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilmiş, bu depremde resmi kayıtlara göre 17.480 can kaybı, 23.781 yaralanma olurken 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar görmüştür. 17 Ağustos depremi sanayisi gelişmiş, nüfusu yoğun bir bölgede meydana geldiği için bir doğal afet olmanın ötesinde felakete dönüşen bir yıkım olmuştur.
  • KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI | Kocaeli diri fay haritası ile Kocaeli fay hattı geçen ilçeler hangileri, fay hatları nereden geçiyor?

     *TMMOB Jeoloji Mühensileri Odası'nın hazırladığı makaleden yararlanılmıştır. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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