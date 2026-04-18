Kocaelispor: 1 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı. 77. dakikada Show'un gördüğü kırmızı karta rağmen 90+8. dakikada Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle beraberliği kurtaran Kocaelispor, puanını 36'ya çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Göztepe ise haftayı 48 puanla tamamladı.
Giriş: 18 Nisan 2026 - 18:51
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Sarı Kırmızılılar'ı öne geçiren golü 3. dakikada Janderson atarken, Kocaelispor'a beraberliği getiren golü ise 90+8. dakikada penaltıdan Serdar Dursun kaydetti.
Ev sahibinde forma giyen Show, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 36'ya yükseltirken, son 3 maçta yüzü gülmeyen Göztepe ise haftayı 48 puanla kapattı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Göztepe, Antalyaspor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ