        Kocaelispor'da Recep Durul adaylıktan çekildi!

        Kocaelispor'da Recep Durul adaylıktan çekildi!

        Kocaelispor'da pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurul mevcut başkan Recep Durul, kendi iradesiyle aday olmayacağını ve dinleneceğini belirterek, "Bu bir bayrak değişimi olsun" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 23:46 Güncelleme:
        Kocaelispor'da Recep Durul adaylıktan çekildi!

        Kocaelispor’da pazar günü olağan seçimli mali genel kurulun ikinci birleşimi yapılacak. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek seçimli genel kurulda çoğunluk aranmayacak. Son üç güne girilirken, mevcut başkan Recep Durul’un adaylığının yanı sıra Bilal Cem Acar’ın aday olacağı kent kamuoyunda tartışma konusu oldu.

        Dün Acar’ın net dille kulüp başkanlığına aday olmayacağını ve liste çalışması yapmadığını ilan etmesinin ardından, birlikte hareket ettiği isimlerden Mehmet Yaşar’ın aday olacağı, seçimlere müdahil olmayacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da onayını aldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Bugün akşam saatlerinde ise mevcut başkan Recep Durul, kendi iradesiyle aday olmayacağını ve kulübe dışarıdan destek vereceğini açıkladı.

        "KENDİ İRADEMLE ADAY OLMUYORUM"

        Bayrak değişimi yaşanacağını belirten Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Çekilmeye karar verdim. Hayırlısı inşallah. Kocaelispor’umuza elimizden geldiği kadar katkı vermeye çalıştık. Bu bir bayrak değişimi olsun. Ama hangi isim gelir, ne olur biter bilmiyorum. Şu an Mehmet Yaşar ismi var ama başka isimler olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Başkası adına konuşamam ama kendi adıma ben aday olmayacağım. Bu iş yorucu bir iş. Dinleneceğim. Kendi irademle yapıyorum bunu. Kimsenin etkisi yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gönlü burada olmak isteyen çok insan var ama bu iş meşakkatli, yorucu ve kutsal bir görev. En iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Şükürler olsun ki Kocaelispor bayrağını en yukarıya taşımaya çalıştık. Kocaelispor’umuz 1. Lig’den Süper Lig’e şampiyon olarak çıktı. Süper Lig’de de başarılı sezon geçirdi. Ben de dinlenme ihtiyacı hissediyorum" dedi.

        Maçlara gitmeye devam edeceğini ve camianın içinde olacağını vurgulayan Durul, "Yalnız bırakmayacağız. Yine elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bırakıp gitmek yok, üstümüze düşeni yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. Durul, son olarak yarın camiaya açıklama yapacağını söyledi.

        Özgür Özel'den açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
