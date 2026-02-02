Habertürk
        Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy!

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Kocaelispor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:13 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:13
        Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu!
        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

        Müsabakada VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

