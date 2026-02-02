Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy!

Şanlıurfa'da husumetli taraflar ikinci kez kavga etti: 11 yaralı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün kırsalda kavga eden iki grup, bu akşam ise ilçe merkezinde karşılaşınca taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. İki olayda 11 kişi yaralandı. (DHA)