        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kocaelispor Kocaelisporlu Dan Agyei'den Galatasaray İtirafı

        Kocaelisporlu Dan Agyei'den Galatasaray İtirafı

        Kocaelisporlu futbolcu Dan Agyei, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu. Ganalı futbolcu, "Top girmiş olsaydı, o maçı büyük ihtimalle kazanırdık" dedi.

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:11 Güncelleme:
        Agyei'den G.Saray İtirafı

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Cumartesi günü saat 17.00'de sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hrvoje Smolcic ile Dan Agyei, hem son oynadıkları Galatasaray maçını hem de gelecek hafta Göztepe ile oynayacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

        SMOLCIC: HER MAÇA AYNI HAZIRLANIYORUZ

        Takım olarak ayrım yapmadan tüm maçlara aynı ciddiyetle yaklaştıklarını söyleyen Hırvat futbolcu Hrvoje Smolcic, "Galatasaray maçı için belki de biraz daha fazla heyecan oluyor olabilir. Önümüzdeki maç da Galatasaray maçı gibi 3 ya da 1 puan alınabilecek bir maç. Biz en iyi şekilde hazırlanıp evimizde 3 puan almak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

        Türkiye'de oynamaktan büyük keyif aldığını dile getiren Smolcic, Kocaelispor taraftarına da destekleri için teşekkür etti. Kendi performansı ve takımdaki geleceğine de değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Kulübün kullanabileceği opsiyonu var. Frankfurt ile görüşmeler devam ediyor. Önümüzde daha 2 ay kadar süre var. Burada mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sezon genelinde kendi performansımla ilgili de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

        AGYEI: TOP GİRMİŞ OLSAYDI, KAZANIRDIK

        Galatasaray karşısında 1-1’lik eşitliğin ardından yakaladığı ancak direkten dönen pozisyonla ilgili konuşan Dan Agyei, "Top girmiş olsaydı biz o maçı büyük ihtimalle kazanırdık ama maalesef girmedi. Daha sonrasında devam ettik, maalesef olmadı. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İyi çalışarak önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Kariyerime burada devam etmemek için bir sebep görmüyorum. Oynadığım futboldan da çok keyif alıyorum. Neden olmasın? Burada devam edebilirim. İyi de performans sergilediğimi düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

