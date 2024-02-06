Kod Adı: Olympus filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua'nın oturduğu filmin senaryosu Creighton Rothenberger , Katrin Benedikt tarafından kaleme alınmıştır. Peki, "Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir? Kod Adı: Olympus oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletlerinin gizli güvenlik ajanlarından biri olan Mike Banning'in işinde çok iyi olmasına rağmen görevden alınmasını ve bu görevden alınmadan sonra ortaya çıkan terör problemleri sebebiyle görevine iade edilmesini anlatan Fransa - Amerika ortak yapımı olan filmin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

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Gerard Butler

Radha Mitchell

Aaron Eckhart

Ashley Judd

Morgan Freeman

Melissa Leo

Angela Bassett

Robert Forster

Cole Hauser

Finley Jacobsen

Dylan McDermott

Rick Yune

KOD ADI: OLYMPUS KONUSU

Mike Banning, ABD'ye bağlı özel kuvvetler bölümünde görevli gizli bir güvenlik ajanıdır. Günlerden bir gün ABD başkanı ve başkanın eşi bir davete gitmek için yola çıkar ve yolda oldukça trajik bir kaza yaşanır. Banning'in olay anında tek kişiyi kurtarma şansı vardır, bu sebeple Banning ülkesini düşünerek başkanın eşini feda eder, başkanı araçtan çıkarır.

Olaydan sonra özel kuvvetlerdeki herkes Banning'in doğru olanı yaptığını söyleyerek onu destekler ancak Banning saha görevine veda ederek masa başına sürülür.

Mike, işinden uzaklaştırılmıştır ancak Amerika'yı hiç tahmin edilmeyen büyük çaplı bir saldırı bekler. Beyaz Saray içerisindeki köstebeklerin yönettiği terörist bir eylem ile saray büyük bir terör saldırısına maruz kalır. ABD Başkanı, saldırıyı gerçekleştiren teröristler tarafından esir alınır ve bu durum Pentagon'un elini kolunu bağlar.

Bütün teşkilat farkındadır ki bu olağanüstü koşulların altından kalkabilecek tek isim Mike Banning ve onun cesaretidir. Görevi, Mike'a iade edilir ve Banning, oldukça cesaret isteyen kahramanca bir kurtarma operasyonuna girişir.