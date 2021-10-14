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Ofis alanı çözümleri sağlayıcısı Kolektif House, Habitat Derneği, DCube, Akademi Çevre ve atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) yönetimi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD), 14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü'nde 'Kolektif efor ile dönüşüme ortak ol' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlatıyor.

E-atık yönetiminde öncelikle yeniden kullanımın desteklenmesiyle atık azaltımını hedefleyen proje kapsamında Kolektif House'un tüm lokasyonlarında belirlenen noktalarda kullanılmayan elektrikli ve elektronik eşyalar toplanacak. Kolektif House üyelerinin yanı sıra projeye destek vermek isteyen herkesin katılımına açık olan 'Kolektif Efor' hareketi kapsamında tamire ihtiyacı olan, performansı yavaşlayan veya kullanılabilir durumda olmayan elektrikli eşyalar yeni sahipleri için değere dönüşecek.

EĞİTİME KATKI

Projeden toplanan elektrikli ve elektronik eşyalardan kullanılabilir durumda olan bilgisayar ve tablet gibi cihazlar, Akademi Çevre tesislerindeki tamir bakım süreçleri sonucu eğitim için ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılacak. Tekrar kullanımı mümkün olmayan e-atıklar ise geri dönüştürülerek elde edilen kaynak, eğitim kurumlarına teknolojik donanım desteği olarak yine eğitim çalışmalarında kullanılacak. Öte yandan e-atık konusunda kolektif bilincin artırılması için çeşitli etkinler de düzenlenecek. Proje kapsamında organize edilecek Döngüye Katıl Sohbetleri ile; e-atıklar, atık azaltımı, yeniden kullanım, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sıfır atık konularında alanında uzman konuşmacıların katılımlarıyla bilgilendirme çalışması yürütülecek. Proje ortakları DCube ve Habibat Derneği'nin mentorluk çalışmalarını yürüteceği etkinlik tarihleri tüm proje paydaşlarının sosyal medya hesaplarından açıklanacak.