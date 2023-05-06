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Haberler Girişimcilik Kolektif House'tan 2023'te yüzde 45 büyüme hedefi
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'Ortak çalışma' ile 2023'te yüzde 45 büyüyecek

Ortak çalışma alanı sağlayıcısı Kolektif House, 2023'te lokasyon sayısını artırmaya odaklandığını bildirdi. 2022'yi 20 lokasyon ile geride bırakan şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı yüzde 45 kadar artırarak 29'a çıkarmayı hedefliyor. Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, "Ankara açılımımıza Fonbulucu iş birliği ile start verdik. Birlikte kurduğumuz Fonprime Girişimcilik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. çatısı altında şu aşamada Ankara’da iki lokasyonu hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Onur, Kolektif House'un yakında küresel yolculuğuna başlayacağını da anlatarak, "Pandemi sonrası, rotasyonlu ve hibrit çalışma iş hayatına kalıcı olarak yerleştiği. Bu yüzden esnek çalışma alanlarına olan ihtiyaç arttı" dedi

Kolektif House'tan 2023'te yüzde 45 büyüme hedefi

Şirketlerin bir araya gelerek hem bilgi paylaşımında bulunduğu hem de ofis masraflarını paylaştığı ortak çalışma alanları (co-work space), son yıllarda popüleritesini giderek artırıyor.

Bu ofislerde en başta girişim ölçeğindeki şirketler yer alırken, pandemide iş dünyasında değişen trendler ortak çalışma alanlarının kitlesinde de değişim yarattı.

Günümüzde, uzaktan çalışmayı benimseyen yada ofis masraflarını kısarak hibrit çalışma methoduna geçen birçok şirket, artık sabit ofisler yerine birçok şubesi bulunan ortak çalışma alanlarını tercih eder hale geldi.

İşletmelere yeni nesil çalışma alanları sağlamayı hedefleyen bu şirketlerden Kolektif House, 2022 yılında lokasyon sayısını 20’ye taşırken, bu sayıyı 2023'te daha da artıracağını bildirdi.

İstanbul'dan sonra başkent Ankara'ya açılmaya hazırlanan şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, sektördeki güncel durum ve Kolektif House'un gelecek hedefleri hakkında Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

'ANKARA'YA FONBULUCU İLE AÇILIYORUZ'

2022 yılı sonunda 20 olan lokasyon sayısını 2023'ün ilk çeyreğinde 24’e taşıdıklarını anlatan Onur, "Yeni açılacak lokasyonlarımızla yıl sonuna kadar bu sayının 29’a ulaşmasını hedefliyoruz. Ankara açılımımıza Fonbulucu iş birliği ile start verdik" dedi.

Onur, Fonbulucu ile yaptıkları iş birliği dışında Kolektif House olarak da yeni lokasyonları hizmete almak için Ankara, İzmir gibi kentlerde çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Fonbulucu işbirliği hakkında detaylar da paylaşan Onur, girişimcilik ekosisteminin etki alanını genişletmek ve girişimcileri doğru yatırımcılarla buluşturabilmek hedefiyle Kolektif House ve Fonbulucu'nun 'yeni nesil girişimcilik ve yatırım merkezleri' kurmak üzere iş birliğine imza attıklarını bildirdi.

Onur, "Birlikte kurduğumuz Fonprime Girişimcilik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. çatısı altında şu aşamada Ankara’da iki lokasyonu hayata geçirmeyi planlıyoruz. 1071 Ankara ve Next Level Kolektif House lokasyonlarını önümüzdeki aylarda açacağız" diye konuştu.

Ahmet Onur, lokasyon ağını genişletmek dışında, teknolojiye de yatırım yapmaya devam ettiklerinden bahsederek, "Tüm kolektif House’lar yakında mobil aplikasyon ile yönetilebilir hale geliyor ve bu sayede şirketlerin ofis yönetimi konusunda deneyimlerini güçlendirmiş olacağız" bilgisini verdi.

YURTDIŞINA 'TEMKİNLİ' GİDECEK

Kolektif House CEO'su Ahmet Onur'un verdiği bilgiye göre, ortak çalışma alanı sağlayıcısı şirket yakında küresel yolculuğuna da başlayacak.

Globalleşme yolunda çalışmalara başladıklarını anlatan Onur, bu konuda temkinli davrandıklarını söyledi.

Ahmet Onur, "Tüm dünyada ekonomik konjonktür oldukça dalgalı seyrediyor. Bizler de bu dalgalı denizde rotamızı en sağlıklı şekilde çizip doğru zamanda gemimizi limana yaklaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ESNEK ALAN İHTİYACI ARTTI'

Ahmet Onur ile ortak çalışma alanı sektörünün güncel durumunu da konuştuk.

Pandemi sonrası, rotasyonlu ve hibrit çalışmanın iş hayatına kalıcı olarak yerleştiğini vurgulayan Onur, "Bu yüzden esnek çalışma alanlarına olan ihtiyaç arttı. Pek çok kurumsal şirket, merkez ofislerini küçültüp daha esnek alanlar ile yeniden tasarladı. 'Kullandığın kadar öde' sistemleri çalışma alanı stratejilerine dahil edildi. Daha özgür çalışma ortamlarını sağlama yolunda sektör gelişmeye devam edecek" dedi.

Onur, esnek ofis çözümleri sayesinde şirketlerin geleneksel bir ofise kıyasla yüzde 20 ila 40 arasında tasarruf sağladıklarını da belirtti.

'HEDEFİMİZ TAM EXIT DEĞİL'

Ahmet Onur ile Kolektif House'un gelecek stratejisi hakkında da konuştuk.

Bu noktada, şirketin gelecek vizyonunun 'exit mi yoksa halka arz mı' olacağı yönündeki sorumuza Kolektif House CEO'su net cevap verdi.

Onur, "Tam exit yapmak gibi bir hedefimiz yok ama şirketin yatırım almaya devam etmesi Kolektif House’un hedefine doğru ilerlemesi için fayda sağlayacak bir adım" dedi.

Girişimcilik dünyasına özel bir kavram olan 'exit', bir girişimcinin girişimini satması veya mevcut payını elden çıkarması anlamında kullanıyor.

Kolektif House'un yaklaşık 80 bin metrekarelik toplam alanda 5 bin firma ve 20 binin üzerinde üyeye hizmet verdiğini belirtelim.

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