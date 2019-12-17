Paylaşımlı ofis konseptiyle 5 yıl önce kapılarını açan Kolektif House, Levent, Şişhane ve Maslak'tan sonra 4'üncü lokasyon olarak Kolektif House Ataşehir'de hizmete başladığını duyurdu.

Nidakule Batı Ataşehir'deki yeni lokasyonda 4 bin 500 metrekarelik alanda hizmet vereceklerini ifade eden Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, "2 kattan oluşan bir alanda yerini alan Kolektif House Ataşehir'de toplamda 142 ofis yer alıyor. Ofis alanları ise özel olarak şirket ihtiyacına göre istenilen büyüklükte esnek olarak tasarlanabiliyor” diye konuştu.

Yaklaşık bin kişi kapasiteli ortak kullanıma açık alana sahip olduğu belirtilen Kolektif House Ataşehir'deki ofislere ilginin de yoğun olduğunu vurgulayan Ahmet Onur, açılış yapılmadan ofislerin yüzde yüzde 50'sinin dolduğunu söyledi.

Şu anda 4 farklı lokasyonda 25'i aşkın farklı sektöre ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Onur, Ataşehir lokasyonu ile birlikte kurumsal müşterilere yeni nesil ofis hizmeti vermeyi hedeflediklerini belirtti.