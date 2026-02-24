Konsolosluk ve vize işlemlerinde e-imzalı hesap hareketleri dönemi

Yapı Kredi müşterileri, konsolosluk ve vize başvuruları gibi resmi işlemlerde talep edilen hesap hareketleri dökümünü, şubeyi ziyaret etmeden, Yapı Kredi Mobil üzerinden e-imzalı ve QR kodlu olarak saniyeler içinde temin edebiliyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu dijital hizmet sayesinde Yapı Kredi, hem müşterilerine hız ve zaman tasarrufu sağlıyor hem de kâğıt kullanımını azaltarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

Yapı Kredi olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırırken sürdürülebilir bir dünya için de katkı sağlamaya devam ettiklerini söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yapı Kredi müşterileri 1000'in üzerinde işlemi Bankamızın dijital kanallarından gerçekleştirebilirken, her geçen gün dijital kanallarımızdan sunduğumuz hizmet setimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz hizmetimizle müşterilerimiz mobil uygulamamız üzerinden hesap hareketleri dökümüne e-imzalı ve QR kodlu bir şekilde ulaşabiliyor. Böylece, müşterilerimiz şubeyi ziyaret etmeden, zaman kaybetmeden, hızla hesap hareketlerine erişebiliyor.