        Konsolosluk ve vize işlemlerinde e-imzalı hesap hareketleri dönemi - İş-Yaşam Haberleri

        Konsolosluk ve vize işlemlerinde e-imzalı hesap hareketleri dönemi

        Yapı Kredi müşterileri, konsolosluk ve vize başvurularında talep edilen hesap hareketleri dökümünü şubeye gitmeden mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde e-imzalı ve QR kodlu olarak temin edebilecek

        24.02.2026 - 12:12
        Vize işlemlerinde e-imzalı hesap hareketleri dönemi

        Yapı Kredi müşterileri, konsolosluk ve vize başvuruları gibi resmi işlemlerde talep edilen hesap hareketleri dökümünü, şubeyi ziyaret etmeden, Yapı Kredi Mobil üzerinden e-imzalı ve QR kodlu olarak saniyeler içinde temin edebiliyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu dijital hizmet sayesinde Yapı Kredi, hem müşterilerine hız ve zaman tasarrufu sağlıyor hem de kâğıt kullanımını azaltarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

        Yapı Kredi olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırırken sürdürülebilir bir dünya için de katkı sağlamaya devam ettiklerini söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, konuyla ilgili şunları söyledi:

        "Yapı Kredi müşterileri 1000'in üzerinde işlemi Bankamızın dijital kanallarından gerçekleştirebilirken, her geçen gün dijital kanallarımızdan sunduğumuz hizmet setimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz hizmetimizle müşterilerimiz mobil uygulamamız üzerinden hesap hareketleri dökümüne e-imzalı ve QR kodlu bir şekilde ulaşabiliyor. Böylece, müşterilerimiz şubeyi ziyaret etmeden, zaman kaybetmeden, hızla hesap hareketlerine erişebiliyor.

        Ek olarak hem müşterilerimiz hem de başvuru yapılan kuruluşlar belgelerin doğruluğunu teyit ederek QR kod ile Yapı Kredi İnternet Şubesi üzerinden kısa süre içerisinde indirebiliyorlar. Bu sayede özellikle vize işlemleri için gereken bu belgeler hızla, dijital olarak temin edilebiliyor, ayrıca ıslak imzalı hesap hareketi dökümü süreçleri ile manuel olarak kontrol etme süreci de son buluyor.

        Bu hizmetimiz kapsamında pek çok konsolosluk ve anlaşmalı kurumlarla çalışmalarımızı başlattık. İlk etapta Macaristan, Portekiz, Slovenya, İngiltere, Yunanistan (İstanbul, İzmir, Edirne) ve Almanya'nın Türkiye konsoloslukları ve anlaşmalı kurumlar bu hizmetimizden faydalanabiliyor. Önümüzdeki günlerde anlaşmalı kurum sayısını da artırarak ilham veren dijital çözümlerimize yenililerini eklemeye ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."

