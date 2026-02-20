Konya İmsakiye 2026 - 20 Şubat 2026 Konya'da iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Ramazan ayının ikinci gününe gelinmesiyle imsakiye ve iftar saatlerine yönelik aramalar yoğunlaştı. Konya ilinde yaşayan vatandaşlar, "Konya'da iftar saat kaçta, iftar ne zaman giriyor, iftar vakti ve iftar ezanı saat kaçta okunacak?" gibi soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. 2026 yılına ait iftar vakti tarihi merak konusu olurken, 20 Şubat'a ait imsak saatleri Konya Ramazan imsakiyesi üzerinden takip ediliyor. İşte detaylar…
Konya ili iftar vakitleri merak ediliyor. “Konya için imsakiye açıklandı mı, iftar saat kaçta yapılacak, iftar vakti ne zaman giriyor, sahur ne zaman sona eriyor?” soruları Konya'da yaşayan vatandaşlar için aratılan konular arasında yer alıyor. Özellikle 20 Şubat Cuma iftar saatine dair araştırmalar öne çıkıyor. Sahur ezanının okunacağı saat de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Ayrıntılar haberimizin devamında…
KONYA 20 ŞUBAT İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Konya'da 20 Şubat 2026 Cuma akşamı iftar 18.40'da açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19:56'te okunduktan sonra kılınacak. 21 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06:05 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
KONYA İMSAKİYE 2026
Konya’nın iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Konya İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Konya Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Merkez, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak.
Tüm Konya ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
DİYANET’E GÖRE ORUCA NE ZAMAN NİYET ETMELİYİZ?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).