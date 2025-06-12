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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor Başkan Adayı Ömer Atiker’in listesi belli oldu - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor Başkan Adayı Ömer Atiker’in listesi belli oldu

        Konyaspor'da ertelenen olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Ömer Atiker'in yönetim kurulu listesi belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:52 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:52
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        Konyaspor Başkan Adayı Atiker'in listesi belli oldu
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        Konyaspor’da, 13 Haziran Cuma günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayı Ömer Atiker’in listesi belli oldu. Başkan adayı Ömer Atiker’in yönetim kurulu listesi şu şekilde:

        "Ahmet Ayan, Ali Kaya, Celalettin Hakan Katırcı, Cengiz Yönet, Emre Demirkol, Fikret Yapalı, Galip Sapçıoğlu, Gülveri Korkmaz, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Uysal, İsa Özgençoğlu, İsmail Korkmaz, Lütfi Başaran, Mahmut Karabulut, Mehmet Baypınar, Metin Koncagül, Muammed Şeker, Mustafa Damkacı, Okay Tıngır, Oktay Erkek, Ömer Demirhan, Osman Erhan, Remzi Mert Selek, Yunus Derebağ, Yusuf Küçükbakırcı."

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