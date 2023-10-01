Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN! Konya BJK ilk 11'ler ve kadrolar! Konya Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı izleniyor? - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk 6 haftada beklentilerin oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılar, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 18:23 Güncelleme: 01.10.2023 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk düdük geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Konya BŞB

        HAKEM: Arda Kardeşler

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Marlos, Oliveira

        TEKNİK DİREKTÖR: Aleksandar Stanojevic

        BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar

        TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

        Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

        Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.

        REKLAM

        Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.

        45. RANDEVU

        Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        14 sezon sonra bir ilk!
        14 sezon sonra bir ilk!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"