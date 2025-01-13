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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'dan hakem tepkisi! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'dan hakem tepkisi!

        Sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Konyaspor, mücadelenin ardından maçın hakemine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 13.01.2025 - 22:15
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        Konyaspor'dan hakem tepkisi!
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        Süper Lig'de Fenerbahçe ile sahasında karşılaşan Konyaspor, bu maçın ardından hakem tepkisinde bulundu.

        Yeşil-beyazlılar, maçın hemen ardından hakem Direnç Tonusluoğlu ve VAR hakemi Sarper Barış Saka için paylaşımda bulundu.

        Konyaspor'un paylaşımında, "Tüm VARlığıyla DİRENÇ gösterdi." denildi.

        Konyaspor'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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