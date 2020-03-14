Konyaspor’dan Fenerbahçe maçındaki kritik pozisyon hakkında gönderme geldi. Yeşil-beyazlı takım, Fenerbahçe maçının 16. dakikasında Ömer Ali’nin yaptığı kafa vuruşu pozisyonunda topun çizgiyi geçtiğini iddia ederek o anki fotoğrafı paylaştı. Yeşil-beyazlılar ayrıca golün tanımını da yaparak, hakeme göndermede bulundu. Konyaspor sosyal medya hesabından yapılan göndermede şu ifadeler yer aldı:
"Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının ismidir."
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