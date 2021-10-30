Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor.

KONYASPOR - FENERBAHÇE

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

SAAT: 19.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN Sports 1

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KONYASPOR: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Serdar, Soner, Oğulcan, Bytqi, Cikalleshi, Çekiçi

YEDEKLER: Erten, Adil, Anicic, Rahmanovic, Barış, Alper, Musa, Mpoku, Michalak, Ekrem

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia

YEDEKLER: Berke, Sosa, Meyer, Mert Hakan, Berisha, İrfan Can, Serdar Dursun, Muhammed, Crespo, Novak

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi. Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor kafilesinde sakat oyuncular Mesut Özil ile Serdar Aziz ve cezalı Bright Osayi-Samuel yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde cezasını tamamlayan kaleci Altay Bayındır ile Güney Koreli stoper Kim Min-jae, görev verilmesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.