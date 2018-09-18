Lige 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor'a kaybederek tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atmaktan kurtulamamıştı. Sarı-lacivertliler, dün Atiker Konyaspor'u Elif Elmas'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek yara sardı. Fenerbahçe hem ihtiyacı olduğu 3 puanı elde ederken hem de Beşiktaş derbisi öncesinde moral depoladı.

Son 3 sezonun ilk 4 haftalarında sadece birer galibiyet elde edebilen Fenerbahçe, kötü talihini tersine çevirirken Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre alınan bu galibiyet yüzleri güldürdü. Başkan Ali Koç hem takımı hem de Phillip Cocu'yu tebrik ederken dönüş yolculuğu oldukça keyifli geçti.

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