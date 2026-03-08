Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Konyaspor - Kasımpaşa: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor - Kasımpaşa: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelen Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Konyaspor, Muleka'nın golüyle öne geçerken, Kasımpaşa bu gole Benedyczak'ın penaltı golüyle yanıt verdi. Kasımpaşa, Gueye ile bir penaltı atışından ise yararlanamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Konya'da kazanan çıkmadı!

        Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Alt sıralarda yer alan iki takımın mücadelesi ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

        Ev sahibi Konyaspor 17. dakikada Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 31. dakikada Benedyczak'ın penaltı golüyle karşılık verdi: 1-1.

        45+8. dakikada bir penaltı daha kazanan Kasımpaşa bu kez fırsatı değerlendiremedi. Topun başına geçen Gueye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.

        Ligde 13. sırada yer alan Konyaspor bu sonuçla puanını 24'e çıkarırken, 16. basamakta bulunan düşme hattındaki Kasımpaşa ise puanını 21 yaptı.

