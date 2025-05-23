Konyaspor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapıldı

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, "Bir başkan adayı çıksın, yönetim kurulu oluştursun. Onlar da Konyaspor'a yöneticilik yapsın. Şu anda kulübün başka bir alternatifi görünmüyor." dedi.

Korkmaz, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 3. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kulübün ekonomik yapısının her geçen gün bozulmaya devam ettiğini söyledi.