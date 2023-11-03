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        Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı

        Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile sözleşme imzaladığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:53 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:53
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        Konyaspor yeni hocasını açıkladı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Keleş'le sözleşme imzaladı.

        Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

        "MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde, asbaşkanlarımızdan Mevlüt Karacaoğlu hazır bulundu. Teknik direktörümüz Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar takımımızın başında olacak. Hakan Keleş'e 'hoş geldin' diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz."

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