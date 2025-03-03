Konyaspor - Trabzonspor: 1-0 (MAÇ SONUCU) Trabzonspor'da deplasman kabusu sürüyor... Bordo-mavililer, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak bu sezon dış sahadaki galibiyet hasretine yine son veremedi... Yeşil-beyazlılara üç puanı getiren golü 90+10'da penaltıdan Umut Nayir kaydetti. Karadeniz ekibi bu sonuçla 32 puanda kalırken, 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Konyaspor ise puanını 28 yaptı.

Habertürk Giriş: 03.03.2025 - 18:05 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:24 facebook

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