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        Köprü geçiş ücretlerine KDV zammı

        KDV oranlarının yükseltilmesi üzerine köprü geçiş ücretlerine zam geldi

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 09:32
        Köprü geçiş ücretlerine KDV zammı
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        KDV oranlarındaki artış köprü ve otoyol fiyatlarına yansıdı.

        Buna göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde otomobiller için tek geçiş ücreti 8.25 liradan 8.50 liraya yükseldi. Hafif ticari araçlar için ise geçiş ücreti 10.75 liradan 11 liraya, motosikletler için geçiş ücreti ise 3.25 liradan 3.50 liraya çıktı.

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise otomobiller için geçiş ücreti 19 liradan 20 liraya çıktı.

        Osmangazi Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücreti 184.5 liradan 190 liraya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise 200 liradan 205 liraya yükseltildi.

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