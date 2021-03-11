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HaberlerGündem3. SayfaKORKUTAN GELİŞME! Okulda panik! 34 öğrenci karantinada - Haberler
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Son dakika haberler... Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinaya alındı

Eskişehir'de paniğe yol açan bir olay yaşandı. Kentte, Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yapan öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 34 öğrenci evlerinde karantinaya alındı. Okul 10 gün tatil edilirken, okulun diğer öğrencileri de bu süreçte staj yaptıkları işletmelere gitmeyecek

KORKUTAN GELİŞME! Okulda panik! 34 öğrenci karantinada - Haberler
Okulda panik! 34 öğrenci karantinada
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DHA

Kentte Tepebaşı ilçesine Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde görevli bir öğretmene yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmenin gözetmen olarak katıldığı 3 sınava giren 34 öğrenci, tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındı.

DHA'nın haberine göre, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından okuldaki diğer öğretmenlere de Covid-19 testi yapıldı. Okul 10 gün süreyle tatil edildi.

Okulun internet sitesinden yapılan açıklamadı, "Okulumuz 11 Mart 2021 perşembe günü itibariyle 10 gün karantinaya alınmıştır. Uzaktan eğitim aksatılmadan devam edecektir. Sınavlar ikinci bir duyuruya kadar iptal olmuştur. İşletmeye giden öğrencilerimiz de 10 gün staja gitmeyecektir" denildi.

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