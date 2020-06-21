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Koronavirüs araştırmasına göre vatandaş AVM'ye gitmeye hazır değil

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilerken, bu süreçte dijital platformlar üzerinden yapılan alışverişlerde artış yaşandı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Başgöze 400 kişiyle gerçekleştirdikleri ankette katılımcıların yüzde 83'ünün henüz AVM'ye gitmek istemediğini belirttiği bilgisini verdi

AVM
AA

Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan önlemler ve "Evde kal" çağrıları, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını daha fazla internet üzerinden karşılamaya başlamasına sebep oldu.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Başgöze, Kovid-19 sürecinin tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başgöze, Kovid-19'un bireyleri, zihinsel, duygusal ve davranışsal olarak etkilediğini vurguladı. Söz konusu süreçte tüketim davranışlarının oldukça farklılaştığına dikkati çeken Başgöze, şöyle devam etti:

"Bu tür bir izolasyon öncesi tüketiciler korku ve endişe yaşadı. Sayıca çok fazla satın alma, fiyatların artması ve stok sıkıntılarının yaşanması anlamına gelen 'panik satın alma' dediğimiz bir davranış sergilendi. Market önlerinde oluşan kuyruklar tüketicilerin, satın alma ve stoklama davranışı göstermesine neden oldu. Sosyal medya paylaşımlarını görenler de aynı şekilde 'benim bilemediğim bir şey oluyor' hissi ile diğer tüketiciler ne satın aldılarsa onu almaya başladı."

Başgöze, Kovid-19 sürecinin başlamasıyla, insanların daha önce çok az ihtiyaç duyduğu maske ve dezenfektan gibi ürünlerin bulunamaz hale geldiğini hatırlatarak, stok sıkıntısının "kıtlık algısı" yarattığını ve bunun tüketicilerin kendini güvensiz hissetmesine neden olduğuna işaret etti.

ÇOĞUNLUK ZARURİ İHTİYACINI KARŞILIYOR

Kovid-19'la yaşanan bir başka değişimin ise dijital satın alma davranışındaki artış olduğunun altını çizen Başgöze, vakalar sebebiyle çevrim içi market alışverişlerinin artmasının, dünyada ortak görülen bir durum olduğunu söyledi.

Başgöze, online platformda 400 katılımcıyla bir araştırma yaptıklarını belirterek, "Ankete katılanların yüzde 83'ü henüz AVM'ye gitmem seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 80.4'ü hala çevrimiçi satın almayı tercih ediyor. Tüketicilerin henüz harcama miktarları da artmamış gözükmekte, yüzde 78'inin sadece zaruri ihtiyaçlarını satın aldığı görülüyor." diye konuştu.

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