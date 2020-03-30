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Siber dolandırıcıların yeni yöntemi ücretsiz Netflix üyeliği oldu

Koronavirüs kapsamında birçok hizmetin ücretsiz olmasını fırsat bilen dolandırıcıların yeni yöntemi WhatsApp üzerinden yayılan “Ücretsiz Netflix üyeliği kazanmak için tıklayın!” mesajları oldu. 

ücretsiz netflix
HABERTURK.COM

Birçok hizmetin Koronavirüs pandemisi nedeniyle ücretsiz olmasını fırsat bilen siber dolandırıcılar, bu hizmetleri ücretsiz kullanmak isteyen kullanıcıları oltalama sitelerine yönlendirerek kandırmaya çalışıyor.

Son günlerde WhatsApp ve sosyal medya mecralarından yayılan “Ücretsiz Netflix üyeliği kazanmak için tıklayın!” mesajlarına karşı kullanıcıları uyaran Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Bağlantıyı açmayarak size bu bağlantıyı gönderen kişiye kandırıldığını ve bunun bir dolandırıcılık olduğunu söyleyin” dedi.

Bitdefender Antivirüs, sosyal medya mecralarından ve anlık mesajlaşma uygulamalarından yayılan Koronavirüs pandemisi nedeniyle Netflix’in ücretsiz olduğu yönündeki oltalama yöntemine karşı kullanıcıları uyarıyor.

SİTESİ BİLE NEREDEYSE AYNI

WhatsApp ve sosyal medya mecraları ile yayılan bu mesaj, alıcıları hemen harekete geçirmek ve mesaja iliştirilen linke hızlıca kurban çekmek için tasarlanmıştır. Kullanıcılara gönderilen mesaj şöyle: 

“Dünya çapında Koronavirüs pandemisi nedeniyle Netflix, evde kaldığınız süre boyunca ücretsiz üyelik veriyor. Linke hemen tıklayın çünkü bu ücretsiz üyeliği kazanma hakkı hemen bitecektir.”

Olaya şüpheci bakmayan kullanıcıları tuzağa düşürmek adına “netflix-usa.net” internet sitesi kullanılıyor ancak bu domain, yaklaşık bir hafta önce bu durumu fırsat bilen bir dolandırıcı tarafından açılmış. Her ne kadar alan adı gerçek olmasa da bu durumdan yararlanmak ve ücretsiz üyelik almak isteyen kullanıcılar için bağlantıya tıklamak cazip bir fikir gibi görünebilir ve sitenin tasarımına inanabilirler.

Web sitesine giriş yapıldıktan sonra site, bedava üyelik “kazanmak” isteyen kullanıcılara Covid-19 virüsü ile nasıl mücadele ettikleri hakkında birkaç soru sorduktan sonra “ücretsiz üyelik” için bu mesajı 10 farklı kişi ile WhatsApp veya çeşitli iletişim kanallarından tanıdıkları ile paylaşmalarını talep ediyor. Bahsi geçen sahte mesajı ücretsiz üyelik almak adına başkalarına yönlendirdiğinizde, yönlendirdiğiniz kişilerin de dolandırıcıların eline düşmesine neden oluyorsunuz.

NETFLIX’İN BÖYLE BİR HİZMETİ YOK!

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu’ya göre, yayılan mesajdan faydalanan dolandırıcılar linke tıklayan kullanıcıları başka iletişim yolları ile dolandırmaya çalışabilir, kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşmaya ikna edebilir veya kötü amaçlı bir yazılım indirmek için manipüle edebilir.

Her ne kadar Koronavirüs pandemisi nedeniyle bazı siteler bu tarz ücretsiz üyelikler veya kampanyalar sunsa da Netflix şimdilik onlardan biri değil. 

“Eğer size de böyle bir mesaj iletilirse yapabileceğiniz en iyi şey bağlantıyı açmayarak size bu bağlantıyı yollayan kişiye kandırıldığını ve bunun bir dolandırıcılık olduğunu söylemek, ardından da size gelen mesajı silmek.” diyen Alev Akkoyunlu, “Bağlantının ve bu sahtekarlığın yayılmaması adına lütfen siz de başkalarına bu mesajı iletmeyin” uyarısında bulundu.

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