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Küresel ekonomi koronavirüs salgınının yarattığı zorluklarla boğuşurken milyarderler servetlerine servet kattı. Forbes'un yayımladığı listeye göre son 1 yılda dünya genelindeki dolar milyarderi sayısı 660 kişilik artışla 2.755'e ulaştı. Milyarderlerin toplam serveti ise 5.1 trilyon dolarlık artışla 13.1 trilyon dolara yükseldi.

Bu artışta özellikle salgına rağmen borsalarda yaşanan büyük yükselişler etkili oldu. Ancak bu yıl milyarderler kulübüne girenler arasındaki 40 kişi doğrudan salgınla mücadele ettikleri için zenginleşti.

Bunlardan en büyük servete ulaşanların başında Li Jianquan geldi. Çinli sağlık ürünleri üreticisi Winner Medical'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Li Jianquan 6.8 milyar dolarlık servetle listede kendisine yer buldu. Winner Medical'ın salgınla beraber özellikle koruyucu maske satışlarında büyük bir patlama yaşandı. Firma Eylül 2020'de halka arz edildi. Böylece şirketin yüzde 68'ini elinde bulunduran 64 yaşındaki Li Jianquan büyük bir servete kavuştu. İlk kez milyarderler listesine girdi.

Koronayla mücadele zenginleri (milyar dolar):

Milyarder Şirket Servet Ülke Li Juanquan Winner Medical 6.8 Çin Stéphane Bancel Moderna 4.3 Fransa Lui Fangyi Intco Medical 4.2 Çin Uğur Şahin Biontech 4 Almanya Yuan Liping Kangtai 3.6 Kanada Hu Kun Contec Medical 2.5 Çin Chen Xiao Ying Alibaba Helath IT 2.4 Çin Dai Lizhong Sansure Biotech 2.4 Çin Karin Sartorius-Herbst Sartorius 2.4 Almanya Ulrike Baro Sartorius 1.5 Almanya

Listeye ilk kez giren bir diğer isim ise 4.3 milyar dolarlık servetiyle Moderna CEO'su Stéphane Bancel oldu. Koronavirüs aşısı geliştiren Moderna'nın hisselerinin değeri son 1 yılda yaklaşık 4.5 katına çıktı.

Çinli sağlık ekipmanı üreticisi Intco Medical'ın Kurucu ve CEO'su Liu Fangyi ise bu yıl ilk kez milyar dolar barajını aşarak 4.2 milyar dolarlık servete kavuştu. Firmasının maske ve dezenfektan satışlarındaki artış bu serveti getirdi.

Salgınla ilişkili yeni milyarderler sıralamasında 4. sırada ise Türkiye ve dünyanın artık yakından tanıdığı bir isim bulunuyor: Biontech Kurucu Ortağı Uğur Şahin yer alıyor. Forbes'a göre Şahin 4 milyar dolarlık servete ulaştı ve ilk kez milyarderler listesine girdi.

BOŞANDI VE MİLYARDER OLDU

Uğur Şahin'i söz konusu listede 3.6 milyar dolarlık servetiyle Yuan Liping takip etti. Kanada vatandaşı olan Yuan Liping Çin merkezli Shenzhen Kangtai Biological Products'ın Yönetim Kurulu Başkanı Du Weimin ile evliydi. Çift geçen yıl boşandı ve şirketin yüzde 24 oranındaki hissesi yapılan anlaşma sonucu Yuan Liping'e kaldı. Boşanmanın ardından şirket AstraZenaca ile 100 milyon doz aşı üretimi yapma konusunda anlaşmaya vardı.