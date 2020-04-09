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Koronavirüs testi geliştiren Novacyt'in hisseleri 2020'de yüzde 1658 yükseldi

İngiliz-Fransız ortaklığı Novacyt'in koronavirüs test kitinin WHO tarafından onaylanmasıyla hisseleri dün yüzde 21.5 yükseldi. Firmanın hisseleri böylece 2020 genelinde yüzde 1658 yükselmiş oldu

koronavirüs test kiti Novacyt
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını dünya borsalarında bütük dalgalanmalara yol açarken, bu yeni dünya, kendi 'kazananlarını' yaratmaya devam ediyor. Bunlardan şu ana kadar en göze çarpanlarından birisi ise Fransız-İngiliz ortaklığı olan biyoteknoloji firması Novacyt oldu.

Novacyt'in son olarak koronavirüs testinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanmasıyla dün hisseleri yüzde 21.5 yükselerek 2.99 Euro'ya ulaştı. Böylece firmanın piyasa değeri ise 196.3 milyon Euro'yu buldu. 

Söz konusu piyasa değeri sağlık alanında faaliyet gösteren birçok devin çok altında. Ancak Novacyt'i öne çıkaran yatırımcılarını hızlı bir şekilde 'zengin etmesi' oldu. Novacyt hisseşeri 2019 yılını 0.17 Euro'dan kapatmıştı. Yani hisseleri şu ana kadar 2020 genelinde yüzde 1658 yükseldi. 

DEVLERLE ORTAK TESİS

Aslında hisseler açısından ocak ayı sakin geçmişti. Novacyt hisseleri 29 Ocak itibarıyla 0.19 Euro'dan işlem görüyordu. Ancak ertesi gün firma koronavirüs için geliştirdiği moleküler tespit kitini test etmeye başladığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından yatırımcılar hisselere adeta hücum etti. WHO'nun testi onaylaması ise bu muazzam yükselişin hızlanmasına yol açtı. 

NOVACYT HİSSELERİNİN 2020'DEKİ SEYRİ:

Novacyt bunun yanında  dün, AstraZeneca and GlaxoSmithKline gibi 2 devle  Cambridge Üniversitesi'nde İngiltere'deki test sayısını artırmak için ortak bir tesis kuracağını açıkladı.

 

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