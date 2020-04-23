Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs özellikle İtalya'da çok kötü bir tablo ortaya çıkarmıştı. Maalesef tedbirlerin geç alındığı İtalya'da futbol durdurulmuş fakat birçok oyuncu virüse yakalanmıştı. İtalya'nın en önemli takımlarından biri olan Fiorentina'da da kaptan German Pezzella, Patrick Cutrone ve Dusan Vlahovic bu hastalığa yakalansalar da başarılı bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yendiler. Biz de Habertürk olarak Fiorentina'nın kaptanı German Pezzella'ya ulaştık ve yaşadığı bu talihsiz süreçle ilgili bir röportaj gerçekleştirdik. İşte muhabirimiz Ahmet Selim Kul'un Arjantinli stoper ile yaptığı röportaj:

"GÜNLERİ ÇALIŞARAK, FİLM VE DİZİ İZLEYEREK GEÇİRİYORUM"

- Öncelikle bizi kırmayıp röportaj isteğimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz German. Ve tabii ki çok geçmiş olsun... İlk sorum iyileştikten sonraki günlerin hakkında... Şimdi nasıl hissediyorsun? Günlerin nasıl geçiyor? Bireysel antrenmanlara tekrardan başladın mı?

Şükürler olsun ki şimdi iyiyim. Tamamen negatifim ve bu gerçekten harika haber. Maalesef evde tamamen kendi başımayım. Günün büyük bir kısmını antrenman yaparak geçiriyorum. Kaybettiğim fiziksel durumu yeniden kazanmaya ve yeniden futbola başlayacağımız tarihte mümkün olduğunca hazır olmaya çalışıyorum. Bunun dışında ise günün geri kalanında film ve dizi izliyorum. Biraz da kitap okuyorum.

"NEYSE Kİ TEDAVİ SÜRECİ YIPRATICI DEĞİLDİ"

- Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğinde neler hissettin? Tedavi sürecin hakkında da biraz bilgi verebilir misin?

Bazı semptomları göstermeye başladığımda zaten şüphelenmiştim. Bu süreçte de takım arkadaşlarım arasında zaten enfekte olan kişiler vardı. Çok yüksek ateşim vardı. Kulüp doktorlarıyla konuştum ve daha sonra bir test yaptırdım. Ardından da enfekte olduğumu öğrendim. Elbette bunu öğrendiğimde mutlu değildim ama mümkün olduğu kadar olumlu olmayı denedim. Neyse ki tedavi yıpratıcı değildi. Dinlendim ve bazı ilaçlar aldım ama bu süreç tahammül edilemez değildi.

- Tedavi sürecin boyunca arkadaşlarınla, ailenle, takım arkadaşlarınla iletişimin nasıldı? Ayrıca Fiorentina taraftarlarının ve diğer takım taraftarlarının desteğinden bahsedebilir misin?

Kulübümüzün sağlık ekibi her gün benim durumumu takip etti ve çok fazla yardımcı oldular. Başkan Rocco Commisso ve bütün idareciler düzenli olarak beni aradılar ve nasıl olduğumu sordular. Takım içinde de sık sık grup sohbetleri yaptık ve sürekli iletişim halindeydik. Moralimizi ve ruhumuzu zinde tutabilmek adına da bazen şakalaştık. Eşim ve ailemle de sürekli temas halindeydim. Ama maalesef uzakta oldukları için doğal olarak çok endişelendiler. Ama birbirimizi sürekli cesaretlendirdik ve bu süreci atlattık. Fiorentina taraftarlarına çok minnettarım çünkü her zaman olduğu gibi yine harikaydılar. Bana bir sürü mesaj gönderdiler ve çok fazla destek oldular. Diğer takım taraftarlarından da çok cesaretlendirici mesajlar aldım. Buradan hepsine çok teşekkür etmek istiyorum.

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE BU KADAR YAYILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM"

- Dünya genelinde pandeminin etkisi büyüyor. Çin'den ilk haberleri duyduğunda böyle bir durum bekliyor muydun?

Dürüst olmak gerekirse beklemiyordum ama hiç kimsenin bu kadarını beklediğini de düşünmüyorum. Başlangıçta bu hastalık bizden çok uzak gibi hissediyordum ve başka olaylarda da olduğu gibi orada kalacakmış gibi görünüyordu. Ama bu defa farklıydı yine de. Ben gerçekten kimsenin bunu kestirebildiğini sanmıyorum.

- Üzücü bir şekilde Türkiye'de bazı insanlar hala sosyal mesafe ve evde kalma prensiplerini umursamıyorlar. Bu hastalığı atlatmış biri olarak Türkiye'deki bu insanlara neler söylemek istersin?

Ben herkesten kurumlar tarafından verilen tüm talimatlara uymasını rica ediyorum. Şu anda evde kalmak ve diğer insanlarla mesafemizi korumak bu kötü düşmana karşı savaşımızda yapabileceğimiz tek şey... Bu zamanlarda bunu kabul etmek zor geliyor, biliyorum ama evlerimizde bir süre daha beklememiz gerekiyor.

"BU VİRÜS ZORLU BİR RAKİP ANCAK YENİLMEZ DEĞİL"

- Elbette sağlık hayatımızdaki en önemli şey. Ama dünya çağında bir sürü insan işsizlik ve ekonomik sorunlarla yüzleşmek üzere... Senin de gördüğün gibi futbol ekonomisi de çok büyük problemler yaşamak üzere. Bu kapsamda senin futbolun yeniden başlamasıyla ilgili fikrin nedir? Otoriteler ne yapmaya karar vermeliler? Ligler bu sezon devam etmeli mi yoksa iptal mi edilmeli?

Bence şu anda insanların sağlığını her şeyden öne koymaya ihtiyacımız var. Tabii ki biz hepimiz gerçekten yeniden futbol oynamaya başlamak istiyoruz. Ama futbol içerisinde çalışan herkes için her şeyin hazır ve güvenli olduğunu söylemek kurumlara bağlı.

- Bu hastalığı yenmiş bir insan olarak Türkiye'deki hastalıkla mücadele eden kişilere ne söylemek istersin?

Ben Türkiye ve dünyadaki herkese savaşmaya devam etmelerini ve güçlü kalmalarını söylemek istiyorum. Bu virüs zorlu bir rakip fakat aynı zamanda yenilebilir. Biz birbirimizi cesaretlendirmek zorundayız ve asla vazgeçmemeliyiz.