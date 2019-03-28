Fenerbahçe Beko'da gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Kostas Sloukas için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kısa bir süre önce İspanyol basını, Real Madrid'in Kostas Sloukas ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini duyururken, bu kez farklı bir takım gündeme geldi.

İspanyol basını, gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Barcelona'nın transfer için harekete geçtiğini ve Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas ile ilgilendiğini duyurdu. Fakat bu transfer kolay olmadığının altı çizildi. Haberde, Fenerbahçe'nin gelecek sezon yine büyük bir bütçe ve Zeljko Obradovic ile yoluna devam etmesi halinde Sloukas'ın İstanbul'dan ayrılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Öte yandan Barcelona'nın gündeminde Kostas Sloukas'ın yanı sıra kariyerine Bayern Münih'te devam eden ABD'li basketbol Derrick Williams'ın da olduğu belirtildi. (Sporx)